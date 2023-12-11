11 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Патриарх Кирилл призвал граждан благодарить Бога за жизнь в свободной стране

Россияне должны благодарить Бога за то, что они живут в "реально свободной стране".

Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Таких стран я насчитал всего пять, может, чуть больше, ведь все остальные не являются реально свободными... Молиться за отечество наше, за нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, православного человека, ясно сознающего огромную ответственность, которая возложена на него свыше",— сказал глава Русской православной церкви в ходе проповеди в Знаменском храме при главном управлении МВД России по Москве, сообщает сайт РПЦ.

Кроме того, патриарх заявил, что россиянам нужно молиться за тех, кто оберегает страну от врагов и от беспорядка, правонарушений и всего того, что может привести к междоусобице, если не будет остановлено силой.

По данным альянса правозащитных организаций CIVICUS, в ежегодном рейтинге гражданских свобод Россия попала в худшую из пяти, "закрытую" категорию стран. В этом списке также Афганистан, Мьянма, Белоруссия, Азербайджан, Китай, Иран, КНДР и Саудовская Аравия.

По данным канадского Fraser Institute, по уровню экономической свободы Россия заняла 104-е место в мире, приблизившись к положению 1980 года, когда в рейтинге Fraser Institute Советский Союз оказался на 107 месте.

Теги: Патриарх Кирилл, РПЦ, Путин


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