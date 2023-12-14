По оценкам ОНФ, в России не хватает 300 тыс. учителей - Савватеев

По оценкам "Общероссийского народного фронта", в России не хватает 300 тыс. учителей. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев.

"Все, что говорят по телевизору, - вранье. Когда [министр просвещения Сергей] Кравцов говорит, что все позиции заняты, - это вранье. [Вице-премьера Татьяну] Голикову, которая сказала, что 11 тыс. не хватает, просто обманули. Не хватает 300 тыс. А будет не хватать 500-600 тыс. Дети будут идти в школу, а учителя нет. И они сядут перед экраном. Это наше будущее", - сказал эксперт.

Он уверен, что причины такого плачевного положения дел - нищенская зарплата учителей и их статус. Они просто обязаны исполнять указы чиновников. Те же, кто просто учит детей, получают мизерные деньги. Доплачивают только за дополнительные вещи, не связанные с образованием. А тех, кто имеет собственные взгляды и отстаивает их, просто выдавливают из школ.

В результате учителя массового уходят из школ, а молодые идут очень неохотно и долго там не задерживаются. Сегодня 57% школьных учителей - предпенсионного и пенсионного возраста. Через 10-15 лет они уйдут, а дефицит будет еще больше. При этом все проблемы "заметаются под ковер", подчеркнул Савватеев.

В октябре в ОНФ сообщили, что около 40% российских школ имеют открытые вакансии педагогов. О нехватке учителей математики заявли 44% директоров школ. Эксперт ОНФ Дмитрий Цвич считает, что в ближайшем будущем "замещать уходящих на пенсию специалистов в школах будет просто некем".