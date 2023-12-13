Скончался основатель "Фонтанки" и "Агентства журналистских расследований" Андрей Константинов

На 61-м году жизни скончался основатель известных петербургских СМИ "Фонтанка" и "Агентство журналистских расследований" Андрей Константинов. В "Фонтанке" сообщили, что у Константинова была неизлечимая болезнь, он уже год тяжело болел. Скончался у себя дома.

Константинов был репортером криминальной хроники, что помогло ему написать детективный роман, по которому потом сняли культовый сериал "Бандитский Петербург". Также он семь лет возглавлял Санкт-Петербургский союз журналистов.