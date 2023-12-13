Депздрав Москвы опроверг информацию о массовых заболеваниях школьников пневмонией

Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников пневмонией.

В ведомстве заявили, что заболеваемость среди детей не превышает показателей прошлого сезона.

"Показатели достаточно стабильны, какого-либо заметного роста госпитализации среди детей нет", - говорится в телеграмм-канале департамента.

Ранее Mash сообщил о массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников в Москве и Московской области. По информации телеграм-канала, большинство мест в больницах занято детьми именно с такими диагнозами. Отмечается, что у заболевших держится высокая температура (под 40 градусов), не жаропонижающие не помогают.