12 Декабря 2023
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников вручил выдающимся жителям Костромской области государственные и региональные награды

«Сегодня в этом зале собрались руководители и сотрудники предприятий, преподаватели, строители, общественники, государственные служащие, работники культуры, художники. Каждый – уникальная личность, за каждым - талант и упорный труд. Достижения и победы совершаются благодаря единству, воле и силы духа нашего народа. Я благодарю вас и ваши коллективы за вклад в развитие Костромской области. Желаю новых свершений и побед на благо родной страны», - обратился к участникам торжественной церемонии губернатор Сергей Ситников.

ситников(2023)|Фото: adm44.ru

Медалью «Труд.Доблесть.Честь» награжден директор Костромского губернского симфонического оркестра Павел Герштейн. Также наградой отмечен генеральный директор ювелирной фабрики «Алькор» Алексей Метельков.

Глава региона отметил его работу по строительству новых объектов туристической отрасли и восстановлению исторических зданий в Костроме. Сегодня гостиница «Островский» и ресторан «Гроза», расположенные в исторической центральной части Костромы, известны по всей России, идет строительство еще одной гостиницы.

Почетное звание «Заслуженный журналист Костромской области» присвоено директору издательского центра «Губернский дом» Николаю Кириленко за значительный вклад в развитие костромской журналистики. 

За заслуги в педагогической деятельности почетным званием «Заслуженный работник образования Костромской области» отмечена директор Костромского энергетического техникума имени Ф.В. Чижова Елена Тюрина

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен заместитель губернатора Костромской области Марат Хасанов

Нагрудный знак «Признание» Сергей Ситников вручил заслуженному художнику России, члену-корреспонденту Российской Академии художеств Ирине Рыбаковой

Сергей Ситников поздравил участников мероприятия с Днем Конституции и призвал руководителей предприятий отмечать заслуги своих сотрудников.

(2023)|Фото: adm44.ru

«У меня просьба в первую очередь ко всем руководителям — не забывайте своих работников, в том числе, тех, кто уже завершает свою деятельность. Не забывайте сказать им спасибо, не забывайте вспомнить о том, чтобы эти люди были отмечены государством, областью. Это нужно не только самим руководителям и работникам. Это нужно молодому поколению, которое видит, с каким уважением мы относимся к тем, кто трудится на благо своей страны и своей малой родины», - подчеркнул Сергей Ситников.

В ходе церемонии государственными и областными наградами, почетными званиями отмечены заслуги 27 жителей региона.

Теги: сергей ситников, день конституции, награды


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