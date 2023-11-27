Аксенов предложил не сожалеть о потере скифского золота, передаваемого Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался о ситуации со скифским золотом. По мнению политика, "было понятно, что нам его не вернут, без вариантов, потому что на закон, на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать".

"Пора прекратить сожаления по этому поводу, посыпание головы пеплом и так далее. Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причем такие, которые ведутся на опережение", - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Если скифское золото отдадут Украине, ничего хорошего этой коллекции не светит, подобные ценности там всегда попадали в частные руки, считает Аксенов, уточняя, что все будет решено только в результате достижения целей СВО, поставленных президентом Владимиром Путиным.

Сегодня стало известно, что министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о перемещении скифского золота Крыма на территорию страны.

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил опасение, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частых западных коллекционеров.

Напомним, с февраля по август 2014 года в голландском музее Allard Pierson Museum проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Экспонаты были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Всего на выставке экспонировалось около 2 тыс. артефактов, представлявших единую коллекцию скифского золота.

Однако свои сокровища назад получил только Киев: во время работы голландской выставки на Украине произошел госпереворот, а Крым стал частью РФ. 14 декабря 2016 г. Голландский суд принял решение вернуть коллекцию скифского золота Украине. Крымские музеи в 2017 г. подали апелляцию на такое решение. В июле 2019 г. было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии неприменим к данному делу.

В октябре 2021 г. Апелляционный суд Амстердама завершил длившийся семь лет процесс о принадлежности скифского золота из крымских музеев, постановив вернуть его Украине. В июне 2023 г. решение оставлено в силе Верховным судом Нидерландов.