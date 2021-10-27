Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с невозвращением скифского золота Крыму

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения коллекции скифского золота в музей Крыма.

Проверкой займется глава управления СКР в Крыму, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Нидерланды приняли решение в угоду политической обстановке", - отметила она, добавив, что следственные органы дадут правовую оценку нарушению интересов России.

Накануне Апелляционный суд Амстердама завершил длившийся семь лет процесс о принадлежности скифского золота из крымских музеев, постановив вернуть его Украине.

Напомним, с февраля по август 2014 года в голландском музее Allard Pierson Museum проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Экспонаты были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Всего на выставке экспонировалось около 2 тыс. артефактов, представлявших единую коллекцию скифского золота.

Однако свои сокровища назад получил только Киев: во время работы голландской выставки на Украине произошел госпереворот, а Крым стал частью Российской Федерации. 14 декабря 2016 года Голландский суд принял решение вернуть коллекцию скифского золота Украине. Крымские музеи в 2017 году подали апелляцию на такое решение.