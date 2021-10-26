26 Октября 2021
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Крым, отдых, отпуск, Черное море, Южный берег Крыма, ЮБК (2015) | Фото: Накануне.RU

Голландский суд постановил вернуть крымское золото Украине

Апелляционный суд Амстердама завершил длившийся семь лет процесс о принадлежности скифского золота из крымских музеев.
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"Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 г.", - цитирует РИА "Новости" решение суда.

Около двух тысяч артефактов были вывезены на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 г., незадолго до воссоединения Крыма с Россией. В августе 2014 г., после того как срок выставки подошёл к концу, музей решил не передавать экспонаты ни одной из сторон до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 г. постановил, что коллекция должна быть передана Украине в соответствии с голландским законом о культурном наследии, после чего крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 г. было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии неприменим к данному делу.

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Голландский суд постановил вернуть крымское золото Украине

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Теги: Крым, золото, суд



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