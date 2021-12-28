28 Декабря 2021
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Общество
Скифское золото (2016) | Фото: dialog.ua

Глава Крыма попросил Путина подключить Генпрокуратуру к процессу о скифском золоте

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить Генпрокуратуру к судебному процессу о принадлежности скифского золота.

В судебном процессе украинскую позицию представляет государство, а крымскую - только местные музеи. Аксенов считает, что "необходимо уравновесить стороны в этом споре".

Глава Крыма также добавил, что до конца года хотел бы снова обсудить тему с руководителями федеральных министерств юстиции и иностранных дел, передает ТАСС.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения коллекции скифского золота в музей Крыма.

В октябре Апелляционный суд Амстердама завершил длившийся семь лет процесс о принадлежности скифского золота из крымских музеев, постановив вернуть его Украине.

Напомним, с февраля по август 2014 года в голландском музее Allard Pierson Museum проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Экспонаты были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Всего на выставке экспонировалось около 2 тыс. артефактов, представлявших единую коллекцию скифского золота.

Однако свои сокровища назад получил только Киев: во время работы голландской выставки на Украине произошел госпереворот, а Крым стал частью Российской Федерации. 14 декабря 2016 года Голландский суд принял решение вернуть коллекцию скифского золота Украине. Крымские музеи в 2017 году подали апелляцию на такое решение. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии неприменим к данному делу.

Теги: сергей аксенов, скифское золото



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Ранее 27.10.2021 10:49 Мск Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с невозвращением скифского золота Крыму
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Ранее 02.09.2021 20:09 Мск Суд Амстердама отложил вынесение приговора по делу о скифском золоте


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