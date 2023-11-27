Песков: Скифское золото принадлежит Крыму и должно храниться там

В Кремле прокомментировали передачу Украине культурных ценностей, известных под общим названием "скифское золото".

"Оно принадлежит Крыму. И должно быть там", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его словам приводит ТАСС.

Сегодня стало известно, что министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о перемещении скифского золота Крыма на территорию Украины. Украинская таможня сообщила о прибытии золота в страну.

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался о ситуации со скифским золотом. По словам политика, "пора прекратить сожаления по этому поводу, посыпание головы пеплом и так далее".