23 Ноября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Поезда в Ульяновской области могли столкнуться из-за пьяной дежурной на станции

В СМИ появилась информация о причинах столкновения пассажирского поезда "Адлер - Пермь" с маневровым поездом в Ульяновской области.

Как сообщает telegram-канал Baza, дежурная, которая должна была развести между собой два поезда якобы была пьяна и не заметила ошибку системы. Сообщается, что после аварии машинистов, а также дежурную на станции Бряндино отправили на медосвидетельствование. Анализ показал, что машинисты были трезвые, а вот у дежурной якобы выявили алкогольное опьянение — 0,352 мг/л паров алкоголя выдыхаемого воздуха.

Причиной столкновения стали одновременно сбой системы и человеческий фактор. Сработал ложный сигнал о свободных путях. Автоматика по какой-то причине дала сбой, однако сотрудница РЖД также должна была отслеживать пути, чтобы не допустить столкновения поездов.

Сообщается, что во время допроса дежурная призналась, что употребила алкоголь перед сменой. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.

Напомним, 22 ноября в Ульяновской области поезд №354 "Адлер — Пермь" с 396 пассажирами столкнулся с маневренным составом. Погибших не было, но пострадали 25 человек, в том числе один несовершеннолетний. Локомотивные бригады не пострадали.

В связи с происшествием на 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд № 6719 сообщением Димитровград — Ульяновск. На движение других поездов ситуация не повлияла.

Компания проводит внутреннюю проверку по факту нарушения при организации работы станции Бряндино.

РЖД также принесли свои глубочайшие извинения пассажирам поезда № 354. Всем будет начислено по 7 тыс. баллов "РЖД Бонус", пострадавшим — по 12 тыс. баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение.

Теги: поезд, столкновение, пассажиры, Адлер Пермь, дежурная


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.11.2023 16:24 Мск Пассажирский поезд "Адлер - Пермь" с 396 пассажирами столкнулся с маневровым поездом

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