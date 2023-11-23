23 Ноября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Число пострадавших при столкновении поезда Пермь - Адлер выросло до 26

В Пермском крае представители краевого минздрава и минсоцразвития встретили пассажиров поезда Пермь - Адлер, который вчера столкнулся с тепловозом, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

К приезду поезда на станции "Пермь-2" дежурил автомобиль "скорой". За помощью к медикам обратился один мужчина, его доставят на дополнительное обследование в больницу. Пассажиры рассказывают, что не сразу поняли, что произошло столкновение – было резкое торможение поезда.

"Хорошо, что все обошлось без серьезных последствий! Благодарю коллег из РЖД и МЧС за оперативную помощь нашим землякам", - прокомментировал губернатор.

Напомним, 22 ноября в Ульяновской области поезд №354 "Адлер — Пермь" с 396 пассажирами столкнулся с маневренным составом. Погибших не было, но пострадали 25 человек, в том числе один несовершеннолетний. Локомотивные бригады не пострадали.

В связи с происшествием на 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд № 6719 сообщением Димитровград — Ульяновск. На движение других поездов ситуация не повлияла.

Компания проводит внутреннюю проверку по факту нарушения при организации работы станции Бряндино.

РЖД также принесли свои глубочайшие извинения пассажирам поезда № 354. Всем будет начислено по 7 тыс. баллов "РЖД Бонус", пострадавшим — по 12 тыс. баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение.

Теги: поезд, столкновение, пассажиры, Адлер Пермь, дежурная


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Ранее 22.11.2023 16:24 Мск Пассажирский поезд "Адлер - Пермь" с 396 пассажирами столкнулся с маневровым поездом

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