Пассажирский поезд "Адлер - Пермь" с 396 пассажирами столкнулся с маневровым поездом

Пассажирский поезд "Адлер - Пермь" с 396 пассажирами столкнулся с маневровым поездом в Ульяновской области, сообщает telegram-канал Baza.

Столкновение произошло в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги. Среди пассажиров 94 ребенка.

Столкновение поездов произошло в 14.55 в Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск.

По предварительным данным, в результате столкновения никто не погиб. Схода поездов также не произошло.