Ряд губернаторов могут войти в состав кабмина и АП
После выборов президента России в марте 2024 года есть высока вероятность, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти из-за формирования нового состава кабмина РФ и Администрации президента.
Как говорится в докладе "XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0" холдинга "Минченко консалтинг", формирование нового состава правительства и Администрации президента после президентских выборов повышает вероятность того, что некоторые главы регионов могут войти в обновленный состав федеральных органов власти.
Среди них мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Подмосковья Андрей Воробьев, Ивановской области Станислав Воскресенский, Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Новгородской области Андрей Никитин.