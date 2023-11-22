Ряд губернаторов могут войти в состав кабмина и АП

После выборов президента России в марте 2024 года есть высока вероятность, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти из-за формирования нового состава кабмина РФ и Администрации президента.

Как говорится в докладе "XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0" холдинга "Минченко консалтинг", формирование нового состава правительства и Администрации президента после президентских выборов повышает вероятность того, что некоторые главы регионов могут войти в обновленный состав федеральных органов власти.

Среди них мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Подмосковья Андрей Воробьев, Ивановской области Станислав Воскресенский, Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Новгородской области Андрей Никитин.

Кроме того, следует из доклада, еще один фактор ротации губернаторского корпуса после выборов может заключаться в назначении экс-чиновников федерального уровня на посты региональных глав в случае их ухода из правительства или президентской администрации.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков очень хочет, чтобы его шеф снова пошел на выборы. Официальный представитель Кремля не сомневается, что Путин победит на выборах президента.