22 Ноября 2023
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

Ряд губернаторов могут войти в состав кабмина и АП

После выборов президента России в марте 2024 года есть высока вероятность, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти из-за формирования нового состава кабмина РФ и Администрации президента.

Как говорится в докладе "XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0" холдинга "Минченко консалтинг", формирование нового состава правительства и Администрации президента после президентских выборов повышает вероятность того, что некоторые главы регионов могут войти в обновленный состав федеральных органов власти.

Среди них мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Подмосковья Андрей Воробьев, Ивановской области Станислав Воскресенский, Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Новгородской области Андрей Никитин.

Теги: губернаторы, выборы президента, правительство


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