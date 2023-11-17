17 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Следующий президент России должен быть "таким же, как Путин" – Песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков очень хочет, чтобы его шеф снова пошел на выборы. Официальный представитель Кремля не сомневается, что Путин победит на выборах президента. В интервью студенческому телеканалу "МГИМО 360" Песков заявил, что следующий президент России должен быть "таким же, как Путин". "Или другим, но таким же", - добавил чиновник.

"Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет", - заявил Песков.

Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2024 года.

Теги: дмитрий песков, владимир путин, выборы президента


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