Игорь Стрелков заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2024 году

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2024 году. Об этом он сообщил в письме из СИЗО, которое зачитал сопредседатель "Русского движения за Стрелкова" Олег Нельзин на пресс-конференции.

Стрелков находится в столичном СИЗО "Лефортово" с июля 2023 года. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В начале августа адвокат Стрелкова Гаджи Алиев сообщил, что следствие засекретило дело, заседания суда будут проходить в закрытом режиме.

По 282 статье УК Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. РБК со ссылкой на неназванные источники сообщал, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стало заявление бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".