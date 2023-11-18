Игорь Стрелков заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2024 году

18 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика В России
Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Игорь Стрелков заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2024 году

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2024 году. Об этом он сообщил в письме из СИЗО, которое зачитал сопредседатель "Русского движения за Стрелкова" Олег Нельзин на пресс-конференции.

Стрелков находится в столичном СИЗО "Лефортово" с июля 2023 года. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В начале августа адвокат Стрелкова Гаджи Алиев сообщил, что следствие засекретило дело, заседания суда будут проходить в закрытом режиме.

По 282 статье УК Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. РБК со ссылкой на неназванные источники сообщал, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стало заявление бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

Теги: игорь стрелков, выборы президента, сизо


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.11.2023 16:40 Мск Защита Игоря Стрелкова собирает на него положительные характеристики для суда
Ранее 12.09.2023 15:33 Мск Срок следствия по делу Стрелкова продлен до середины декабря
Ранее 28.08.2023 10:30 Мск Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на заключение Стрелкова в СИЗО
Ранее 02.08.2023 20:27 Мск Следствие засекретило дело Стрелкова
Ранее 23.07.2023 20:57 Мск Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков помещен в СИЗО "Лефортово"
Ранее 21.07.2023 19:33 Мск В Москве задержан соратник Стрелкова
Ранее 21.07.2023 19:19 Мск Стрелков арестован по делу о публичных призывах к экстремизму

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}