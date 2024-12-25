Стрелков подал ходатайство о смягчении наказания

В суд поступило ходатайство о смягчении бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину) неотбытой части наказания.

Материалы ходатайства "о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ) поступили в Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 24 декабря, следует из карточки на сайте инстанции.

В январе 2024 г. Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР. Экс-министр ДНР вину не признал. В июле 2024 г. Стрелков отправился отбывать наказание в ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Позже Верховный суд России оставил приговор без изменений.