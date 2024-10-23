Жена Стрелкова опровергла информацию о его срочной операции на сердце

Супруга Игоря Стрелкова, осужденного по статье о призывах к экстремизму, опровергла слухи о его срочной операции на сердце.

По словам Мирославы Регинской, Стрелкова не оперировали, и нет никаких оснований для слухов. "Сегодня в колонии был адвокат Игоря, сообщивший мне, что состояние его здоровья стабильное. Не самое хорошее, но никаких срочных операций ему не требуется", - написала она в телеграм-канале.

В конце сентября Регинская опровергла информацию о том, что ухудшилось состояние здоровья Стрелкова.

В июле Стрелков отправился отбывать наказание в ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Экс-министр ДНР вину не признал. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР.