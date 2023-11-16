В Сургуте на улицах более 150 единиц специальной техники устраняют последствия снегопада

На борьбу со снегом в Сургуте за последние сутки вышло более 150 единиц техники. По сравнению с обычными днями, это больше на 20%.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Администрации Сургута, дополнительная техника выведена для борьбы с последствиями снегопада. Задействованы автогрейдеры, снегопогрузчики, плужно-щеточные снегоочистители, автосамосвалы, распределители противогололедных материалов.

По данным замдиректора "Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Сергея Тыртышного, за последние сутки в Сургуте выпала почти треть от месячной нормы осадков. Техника работает круглосуточно. Ночью - 75 единиц техники, днем - более 80. Подрядчик утверждает, что техники и противогололедных материалов достаточно. Каждое утро качество выполненных работ в городе оценивают семь кураторов. Они выезжают на дорогу и проводят проверку.

Уборкой снега с дорог этой зимой занимается восемь организаций, годом ранее их было семь. Подвижной состав увеличился на 20 единиц. В случае обильных снегопадов на уборку снега могут вывести до 250 единиц техники. Для предотвращения образования наледи на проезжей части дорог и тротуаров в Сургуте применяется пескосоляная смесь, а обработка мостовых сооружений производится химреагентом. Запас противогололедного материала заготовлен в необходимом объеме.

В первую очередь, специализированная техника задействована по пути движения общественного пассажирского транспорта, на подходах и подъездах к объектам социальной сферы – больницам, школам, детским садам. Затем проводится уборка остальных улиц. Тротуары на придомовой территории очищают от снега управляющие компании.