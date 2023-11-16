16 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Мэр Перми рассказал о достоинствах городской электрички

Новый мэр Перми Эдуард Соснин, выступая в Екатеринбурге на форуме "Города России", сообщил, что удалось сделать к 300-летию города. Например, городскую электричку.

Транспорт - один из столпов развития города. Пермь разделена Камой, две части города соединяет один мост. Десятки лет жители говорили о метро, однако строить его дорого из-за сложностей подземной структуры. За 2023 г. городской электричкой (шесть "Ласточек", путь занимает 1 час 10 минут в одну сторону) должны воспользоваться 350 тыс. человек, это серьёзно разгрузило автобусы.

По его словам, Пермь успешно проживает свое 300-летие. В юбилей вложены 240 млрд руб., 25% из них являются частными. Город сохраняет традиции военно-промышленного комплекса и развивает другие направления работы.

Теги: Эдуард Соснин, городская электричка


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