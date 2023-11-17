17 Ноября 2023
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

Мэр Перми сообщил, как будет развиваться городская электричка

Глава Перми Эдуард Соснин полагает, что городская электричка (другое название "наземного метро") - достойная альтернатива передвижению на автобусах. Поездка по круговому маршруту поезда, который едет от Перми-II через Краснокамск обратно к точке отправки, длится 1 час 10 минут.

"Остановок сейчас не так много. Есть сложности с тем, что в двух местах электричка вынуждена немного стоять, потому что так организовано движение. Эти вопросы вместе с РЖД мы решаем, чтобы создать транспортную скобу, и электричка ходила бы без этих остановок. Время в пути уменьшится", - сказал Соснин журналисту Накануне.RU на полях форума "Города России" в Екатеринбурге.

По его словам, электричка позволит в час пик за 30-40 минут добраться от отдаленной точки правого берега в центр Перми. Сделать это на автобусе или машине за такое время невозможно.

Отметим, вскоре после запуска "наземного метро" осенью 2020 г., журналист Накануне.RU проехал по маршруту и выяснил, как пермяки относятся к проекту. Например, продавец сувениров в привокзальном магазине скептически отнеслась к новой связи Перми и Краснокамска, сказав, что спросом она не пользуется. По ее мнению, лучше было бы восстановить движение по Горнозаводской ветке. Эдуард Соснин, комментируя эту информацию, сообщил, что загрузка "Ласточек" выросла.

"Люди постепенно видят комфорт в электричке. Нужно создать наземную инфраструктуру. Одно дело новая "Ласточка", другое – как в нее войти, с какого перрона", - сказал Соснин, уточнив, что платформы ждет обновление.

Скоростной поезд "Ласточка"(2020)|Фото: Накануне.RU

Городскую электричку хотят связать с автобусами и трамваями.

"Будут перехватывающие центры, когда житель Перми или города-спутника может, например, приехать на машине, оставить ее на перехватывающей парковке, сесть на электричку и приехать на правый берег. Горнозаводская ветка существует и работает отдельно, но есть планы по увязке этих направлений", - сказал Соснин.

Теги: Эдуард Соснин, наземное метро, городская электрчика, проезд


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