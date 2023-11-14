14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Сургутском районе бездомная собака покусала семилетнюю девочку. Ребенок в больнице

В поселке Федоровском Сургутского района бездомная собака покусала семилетнюю девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи проводят доследственную проверку. Отмечается, что собака была чипирована. Ее поймали.

Назначена судмедэкспертиза, чтобы определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию в муниципалитете работы по своевременному отлову бездомных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным "Мегаполиса", собака укусила девочку за лицо. Ребенка прооперировали челюстно-лицевые хирурги. Есть риск деформации губ из-за укуса.

Пострадавшая находится в больнице.

Теги: доследственная проверка, бездомные собаки, ребенок


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Развитие сюжета:

Ранее 14.11.2023 10:45 Мск Бастрыкин потребовал доклад о нападении бездомной собаки на ребенка

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