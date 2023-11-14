Бастрыкин потребовал доклад о нападении бездомной собаки на ребенка

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нападения бездомной собаки на маленькую девочку в поселке Федоровский, сообщили в пресс-службе СКР.

Собака укусила девочку за лицо. Сейчас ребенок в больнице. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре проводится проверка, в рамках которой ситуации будет дана надлежащая правовая оценка.

Глава ведомства поручил руководителю окружного управления СК Михаилу Мокшину доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Отметим, что в СМИ появилось видео, на котором видно, что дети сами подошли к бездомной собаке и начали ее гладить. В какой-то момент животному что-то не понравилось и оно укусило ребенка.