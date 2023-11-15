15 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Дело о халатности возбудили после нападения бездомной собаки на семилетнюю девочку в Федоровском

В Югре возбудили уголовное дело по статье "Халатность", из-за нападения бездомной собаки на семилетнюю девочку в Федоровском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СК.

Инцидент произошел 12 ноября возле магазина. У ребенка рваная рана нижней губы. Собака отловлена. Помещена в приют.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городском поселении работы, связанной с обращением с бездомными животными, в том числе по своевременном отлову собак, не имеющих владельца.

По поручению председателя СК России, в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации представлен доклад об уже установленных обстоятельствах происшествия.

Напомним, ранее Комарова жестко высказалась о проблеме бездомных собак в регионе.

"Я что тут, "дворцы" буду строить для бездомных животных и потом содержать все это? Извините, что я жестко. Это моя собака? Это я ее бросила?! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте", - заявила она в ответ на вопрос местной жительницы о том, как будет решаться проблема бездомных животных.

Позднее власти заявили, что к 2025-ому в округе не останется собак без владельцев.

Теги: ребенок, Федеоровский, девочка, собака


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