14 Ноября 2023
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Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Залужный назвал ситуацию в зоне боевых действий "сложной, но контролируемой"

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный назвал ситуацию в зоне боевых действий "сложной, но контролируемой". Такую оценку он дал в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

"Обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинской армии. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА. Обсудили вопросы подготовки наших военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений", - сообщил Залужный.

По его словам, "самыми горячими" остаются авдеевское, купянское и марьинское направления.

В начале ноября в интервью изданию Economist Залужный говорил, что военные действия зашли в тупик и, вероятно, ждать прорывов в ходе забуксовавшего контрнаступления не стоит.

Теги: валерий залужный, всу, военный конфликт


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