Юные армизонцы помогли изготовить блиндажные свечи для участников СВО

Юные армизонцы помогли изготовить блиндажные свечи для земляков-участников СВО, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Лепту в общее дело внесли воспитанники детского сада села Армизонское Тюменской области Тая и Егор — дети помогли сотрудникам администрации муниципалитета смастерить незаменимые в полевых условиях свечи длительного горения.

Дети из кружка "Волшебный сундучок" районного Дома культуры сделали обереги в виде ангелочков, а учащиеся Армизонской школы передали военнослужащим из Тюменской области письма.

Отметим, что помощь бойцы получают от всей Тюменской области. Штаб народной добровольческой группы по сбору гуманитарной помощи участникам специальной военной операции действует в Аромашевском районе. Волонтеры, большинство из которых — женщины пенсионного и предпенсионного возраста, собирают и отправляют военнослужащим продукты питания, средства гигиены, одежду.

Кроме того, в Тюменской области работает пункт обеспечения участников СВО. Он организован по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

В пункте обеспечения бойцам, отправляющимся на СВО, выдают сезонные одежду, обувь и обмундирование. Участники спецоперации из Тюменской области, которые прибывают в пункт для получения вещей, отмечают, что регион обеспечивает всем, что нужно для выполнения боевых задач. Добавим также, что в регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы".