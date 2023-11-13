Названа возможная причина приступа у Кушанашвили

Продюсер российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко прокомментировал сообщения о приступе у него.

В Telegram-канале он заявил, что у Кушанашвили в последнее время было много работы, а потому "просто не выдержало сердце".

Ладненко отметил, что он смотрел с журналистом футбол – матч "Спартак" – "Ростов" в одном из заведений Москвы после рабочего мероприятия, после чего разъехались после первого тайма. Продюсер указал, что "сами узнали обо всем из новостей".

Ранее в СМИ сообщили, что Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане. Его госпитализировали.