Александр Авдеев на площадке предприятия «КЕВ-РУС» провел совещание по перспективам развития производства

Губернатор Александр Авдеев ознакомился во Владимире с производственным потенциалом предприятия «КЕВ-РУС», которое разрабатывает и производит компоненты для различных отраслей промышленности. Самый крупный проект, реализованный компанией – полностью автоматизированный концертный зал для столичного «Зарядья», сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

«Компания планирует строить новые цеха, чтобы наладить выпуск преобразователей частоты, интегрированных систем управления лифтом. Это импортозамещающие технологии. Мы обсудили возможности господдержки инвестора и договорились о поиске подходящего земельного участка», – отметил Александр Авдеев.

На сегодняшний день на площадке работает более 150 человек. Коллектив молодой – большая часть сотрудников являются выпускниками Владимирского авиамеханического колледжа. Штат продолжает расти, и на предприятии готовы принять новых работников.

«Сейчас у нас нехватка специалистов, и мы готовы принять на работу порядка 20 человек, из которых около 30 процентов – это рабочие, 60 процентов – ИТР», – сообщил генеральный директор «КЕВ-РУС» Дмитрий Щавелев.

«Несмотря на специфику предприятия, работать здесь несложно. К нам приходят выпускники колледжа и им хватает 3 месяцев, чтобы обучиться. Ребята, которые уже давно работают, подсказывают и помогают молодым коллегам», – добавила бригадир участка Анна Андрианова.