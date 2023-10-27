28 Октября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Александр Авдеев на площадке предприятия «КЕВ-РУС» провел совещание по перспективам развития производства

Губернатор Александр Авдеев ознакомился во Владимире с производственным потенциалом предприятия «КЕВ-РУС», которое разрабатывает и производит компоненты для различных отраслей промышленности. Самый крупный проект, реализованный компанией – полностью автоматизированный концертный зал для столичного «Зарядья», сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

«Компания планирует строить новые цеха, чтобы наладить выпуск преобразователей частоты, интегрированных систем управления лифтом. Это импортозамещающие технологии. Мы обсудили возможности господдержки инвестора и договорились о поиске подходящего земельного участка», – отметил Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

На сегодняшний день на площадке работает более 150 человек. Коллектив молодой – большая часть сотрудников являются выпускниками Владимирского авиамеханического колледжа. Штат продолжает расти, и на предприятии готовы принять новых работников.

производственный цех, рабочие, импортозамещение(2023)|Фото: avo.ru

«Сейчас у нас нехватка специалистов, и мы готовы принять на работу порядка 20 человек, из которых около 30 процентов – это рабочие, 60 процентов – ИТР», – сообщил генеральный директор «КЕВ-РУС» Дмитрий Щавелев.

производственный цех, рабочие, импортозамещение(2023)|Фото: avo.ru

«Несмотря на специфику предприятия, работать здесь несложно. К нам приходят выпускники колледжа и им хватает 3 месяцев, чтобы обучиться. Ребята, которые уже давно работают, подсказывают и помогают молодым коллегам», – добавила бригадир участка Анна Андрианова.

Теги: александр авдеев, кев-рус, автоматизированный концертный зал зарядье


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