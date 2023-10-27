28 Октября 2023
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Фото: forumspb.com

2024-й год будет годом двузначных ключевых ставок – Набиуллина

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала 2024-й год "годом двузначных ставок". Она призвала готовиться к долгому периоду жесткой денежно-кредитной политики.

"Было три варианта повышения ставки, сохранение ставки не обсуждалось на СД. Мы повысили на максимальный уровень из обсуждавшихся. У нас до конца 2023 года осталось одно заседание, на нем будет либо сохранена ставка, либо снова повышена. Мы дали нейтральный сигнал по поводу ставки в сегодняшнем релизе, он стал из умеренно жесткого нейтральным", - рассказала глава регулятора журналистам после заседания совета директоров ЦБ.

"К снижению можно будет перейти после устойчивого снижения инфляции. В нашем базовом прогнозе это может произойти в 2024 году. Когда конкретно – мы сказать не можем", - отметила Набиуллина.

По ее мнению, есть ряд товаров и услуг, которые слабо реагируют на ключевую ставку и при высокой инфляции растут в цене быстрее рынка в целом. "Ключевой ставкой мы не влияем ни на стоимость огурцов, ни на стоимость топлива", - констатировала Набиуллина. При этом она отметила, что на индексацию тарифов ключевая ставка влияет, поскольку влияет на инфляцию, а именно на размер инфляции обычно и увеличивают тарифы.

По поводу ручного режима управления экономикой у Набиуллиной двойственная позиция. С одной стороны, она считает, что если цены совсем уж зашкаливают, то "правительство должно принимать временные меры и регулировать ситуацию на конкретных рынках, как было с топливом в сентябре". "Но административные меры могут сработать только на короткий срок", - добавляет она.

По мнению Набиуллиной, пик инфляции мы прошли в третьем квартале, в ценах это отразится весной 2024 года – из-за временного лага.

"Мы прогнозируем, что как бы не выросла ставка, рост экономики продолжится", - оптимистично добавляет председатель ЦБ.

Теги: ключевая ставка, инфляция, цб, эльвира набиуллина


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