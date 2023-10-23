23 Октября 2023
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Фото: пресс-служба УрФУ

Сотрудников ДПС, проигнорировавших убийство аспиранта УрФУ из Габона, уволят

Сотрудников ДПС, ставших свидетелями драки между Данилой Фоминым и аспирантом УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, уволят из полиции. Об этом Накануне.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, после служебной проверки инспекторов екатеринбургской Госавтоинспекции отстранили от исполнения своих обязанностей. Оперативным сопровождением этого инцидента занимаются сыщики подразделения собственной безопасности ГУ МВД области.

"Собранные по данному факту материалы из полиции направлены для расследования в следственные органы. В случае, если причастность должностных лиц ДПС к гибели иностранного гражданина в ходе предстоящего судебного разбирательства будет установлена, они понесут предусмотренную законом уголовную ответственность. Руководством главка уже принято решение об их увольнении из системы МВД по отрицательным мотивам", — добавил полковник Горелых.

В отношении ДПС-ников уже возбуждено уголовное дело. Их подозревают в "Злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия".

Напомним, трагедия произошла в Екатеринбурге 18 августа, прямо в разгар крупного международного мероприятия — Фестиваля университетского спорта. Выходца из Габона ударили ножом в центре города во время уличной драки. По подозрению в убийстве был задержан уралец Данил Фомин. По одной из версий, Фомин вступился за девушку своего друга, которой габонец оказывал непристойные знаки внимания, по другой, мотивом послужили ультраправые взгляды Фомина. В СКР же официально заявили, что конфликт носил бытовой характер.

Прощание с Франсуа Нджелассили(2023)|Фото: Накануне.RU

За происходящим наблюдал наряд ДПС, однако вмешались правоохранители только тогда, когда Нджелассили уже получил смертельные ранения. На недавно опубликованном в сети видео из машины сотрудников ДПС видно, что они намеренно не вмешивались в драку, сославшись на то, что это не входит в их обязанности.

"Да не надо ничего разгонять. Ты че, это не наша проблема. Гена, ты че, там один на один, а не толпа на толпу", — сказал один из полицейских.

На записи также слышно, что инспекторы смеются над происходящим, называя это "шоу талантов". Более того, они саркастично высказываются в адрес участников драки и комментируют происходящее с улыбкой на лице. Один из них сказал напарнику: "Не смотри на него, просто сиди здесь". Говорил он про кого-то из участников инцидента или про человека, идущего к машине ДПС, чтобы позвать на помощь - непонятно.

В конце второй инспектор сказал, что раз поступила жалоба, им все же придется подъехать к месту инцидента, иначе их "снова накажут". До самого выхода из машины полицейские не воспринимали происходящее всерьез и вели себя максимально безразлично (по крайней мере, внешне), хотя и услышали ранее, что на месте драки везде кровь.

Теги: увольнение, ДПС, убийство, аспирант УрФУ, Габон


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