19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Дело Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ, передали в суд

Дело Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, сегодня передали на рассмотрение в суд. Соответствующая информация появилась в картотеке Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Адвокатом Фомина выступает Алексей Екимов.

Трагедия произошла 18 августа в Екатеринбурге: выходца из Габона Франсуа ударили ножом во время драки. На следующий день по подозрению был задержан уралец Данил Фомин. Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, суд отправил его под арест. В Следственном комитете официально заявляли, что инцидент возник на бытовой почве.

9 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Фомину срок содержания под стражей до 17 января 2024 года. После этого адвокат задержанного подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако там решение менять не стали.

В августе стало известно, что против полицейских, которые могли бездействовать при убийстве аспиранта, возбудили уголовное дело. А в октябре в областном главке СМИ сообщили, что полицейских уволили.

Теги: аспирант, УрФУ, Фомин, уголовное дело, убийство, суд


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