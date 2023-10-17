Против полицейских, которые могли бездействовать при убийстве аспиранта УрФУ, возбудили уголовное дело

Против полицейских, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ из Габона, возбудили уголовное дело, сообщает 66.ru. Их обвиняют в "Злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия".

Обвиняемыми по делу проходят должностные лица ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу — Г. Изергин и И. Олейников, "которые не пресекли совершаемое преступление в отношении Франсуа Нджелассили" — во время драки в "Бургер Кинге" они не отреагировали на просьбы очевидцев вовремя вмешаться в конфликт. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Оба должностных лица из подразделения городской ГАИ на период детального разбирательства ситуации отстранили от исполнения служебных обязанностей.

"Специалисты во всем разберутся. В случае если вина инспекторов ДПС будет доказана, последуют адекватные меры реагирования вплоть до увольнения из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечения к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством нашей страны", — прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело возбудили после проверки еще 13 сентября, почти через месяц после смерти аспиранта. Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле СУ СКР по Свердловской области. По словам адвоката семьи Нджелассили Алексея Екимова, тело Франсуа перевезли на его родину в Габон, где его похоронили. 9 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест обвиняемому в убийстве Дмитрию Фомину до 17 января 2024 года, так как "следствие проводит дополнительные допросы с учетом полученных сведений".

Напомним, трагедия произошла 18 августа в Екатеринбурге, когда выходца из Габона ударили ножом во время драки. На следующий день по подозрению был задержан уралец Данил Фомин. Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, на прошлой неделе суд отправил его под арест на два месяца. В Следственном комитете официально заявили, что инцидент возник на бытовой почве.