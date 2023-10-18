18 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Обвиняемый в убийстве африканского аспиранта УрФУ встретит новый год в СИЗО

Свердловский областной суд вновь оставил под арестом Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили.
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Трагедия произошла 18 августа в Екатеринбурге: выходца из Габона Франсуа ударили ножом во время драки. На следующий день по подозрению был задержан уралец Данил Фомин. Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, суд отправил его под арест. В Следственном комитете официально заявляли, что инцидент возник на бытовой почве.

9 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Фомину срок содержания под стражей до 17 января 2024 года. После этого адвокат задержанного подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, были заслушаны выступления самого обвиняемого и его адвоката, а также мнение прокурора. В итоге постановление Ленинского райсуда оставлено без изменений по существу. Фомин встретит новый 2024 год в стенах СИЗО.

Данил Фомин в суде(2023)|Фото: Накануне.RU

Ранее защита Данила Фомина уже подавала апелляцию на его арест, но безуспешно.

Накануне стало известно, что против полицейских, которые могли бездействовать при убийстве африканского аспиранта УрФУ, возбудили уголовное дело.

Теги: Фомин, убийство, СИЗО, аспирант, суд


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