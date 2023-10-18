Обвиняемый в убийстве африканского аспиранта УрФУ встретит новый год в СИЗО

Свердловский областной суд вновь оставил под арестом Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили.

Трагедия произошла 18 августа в Екатеринбурге: выходца из Габона Франсуа ударили ножом во время драки. На следующий день по подозрению был задержан уралец Данил Фомин. Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, суд отправил его под арест. В Следственном комитете официально заявляли, что инцидент возник на бытовой почве.

9 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Фомину срок содержания под стражей до 17 января 2024 года. После этого адвокат задержанного подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, были заслушаны выступления самого обвиняемого и его адвоката, а также мнение прокурора. В итоге постановление Ленинского райсуда оставлено без изменений по существу. Фомин встретит новый 2024 год в стенах СИЗО.

Ранее защита Данила Фомина уже подавала апелляцию на его арест, но безуспешно.

Накануне стало известно, что против полицейских, которые могли бездействовать при убийстве африканского аспиранта УрФУ, возбудили уголовное дело.