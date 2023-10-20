У тюменца снесли дом, пока он был на работе

В Тюмени у мужчины снесли дом, пока он находился на работе.

Как сообщают местные СМИ, земельный участок на ул. Ярославской в районе ДОК попал под комплексное развитие территорий. Мужчине позвонили соседи и сообщили о том, что происходит. Когда он прибыл на место, ему сказали, что территория куплена. Компания якобы заключила с ним договор и выплатила компенсацию. Снесенный дом назвали "мусором" и пытались вывезти на свалку.

Мужчина обратился в полицию и прокуратуру.

По словам тюменца, он живет в доме с 1995 года. Жилье принадлежало родителям супруги. В 2003 году на участке произошел пожар, в котором погибли жена и сын. Мужчина утверждает, что часто не бывает дома, потому что работает, но строение не было заброшенным.

Накануне.RU обратилось за комментарием в строительную компанию "Страна Девелопмент", а также в прокуратуру и полицию. Ответы пообещали дать позднее.