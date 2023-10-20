20 Октября 2023
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Фото: АиФ/ Андрей Хорошавин

Прокуратура проводит проверку из-за дома, который снесли, пока хозяин был на работе

Прокуратура проводит проверку информации о сносе дома на ул. Ярославской в районе ДОК. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

"Организована проверка", - кратко сообщили в прокуратуре.

Напомним, земельный участок попал под комплексное развитие территорий. В момент сноса хозяин дома находился на работе. О произошедшем ему сообщили соседи. Когда он прибыл на место, ему сказали, что территория куплена. Компания "Страна Девелопмент" якобы заключила с ним договор и выплатила компенсацию. Снесенный дом назвали "мусором" и пытались вывезти на свалку.

Мужчина обратился в полицию и прокуратуру.

Теги: дом, комплексное развитие территорий, Ярославская, Страна Девелопмент


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