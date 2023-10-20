Жители Екатеринбурга предлагают открыть исправительный центр в здании УрФЮИ вместо Уктуса

В Екатеринбурге предложили открыть новый исправительный центр в здании Уральского финансово-юридического института. В интернете появилась соответствующая петиция.

Ее авторами выступают "неравнодушные жители Екатеринбурга". Они предлагают разместить исправцентр не в бывшем санатории-профилактории "Уктус" на улице Просторная, а в здании УрФЮИ на улице Карла Либкнехта "в огромных и пустых помещениях". Авторы отмечают, что ранее у вуза была отозвана госаккредитация, он прекратил свою работу и в итоге был признан банкротом.

"Рядом со зданием бывшего УрФЮИ нет никаких жилых зданий, детских садов и школ, поэтому какие-либо риски для населения района из-за размещения исправительного центра в этом месте отсутствуют", - говорится в тексте петиции.

На данный момент ее подписали чуть больше 30 человек.

Ранее стало известно о планах открыть исправительный центр на Уктусе – рядом со школами и детскими садами. Это крайне не понравилось местным жителям. Задержанную на "акции протеста" против исправцентра пенсионерку Ирину Фролову суд оштрафовал на 10 тысяч рублей.