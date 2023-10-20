Уже шестой в регионе: в Екатеринбурге открылся новый исправцентр ГУФСИН

В Екатеринбурге открылся новый исправительный центр ГУФСИН. Он стал уже шестым по счету в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, на базе Уральского завода металлоконструкций создан изолированный участок, функционирующий как исправительный центр с лимитом наполнения 93 человека. Он предназначен для мужчин, осужденных к принудительным работам.

Исправцентр находится на станции Сысерть в Екатеринбурге. Он оборудован системой видеонаблюдения и современной пожарной сигнализацией. В настоящее время идет его наполнение, пока здесь размещается 11 человек.

"Осужденные, содержащиеся в УФИЦ, будут трудоустроены на УЗМК операторами станков с программным управлением, резчиками металла, штамповщиками, токарями, фрезеровщиками, комплектовщиками, стропальщиками и на другие должности. Предприятие будет доставлять осужденных на автобусе от УФИЦ к месту работы", - уточнили в свердловском ГУФСИН.

Как добавили в ведомстве, вместе с этим исправцентром на Среднем Урале сейчас насчитывается шесть таких центров, пять из которых предназначены для осужденных мужчин. Кроме нового исправцентра это УФИЦ при КП-66 (Старые Решеты), при КП-45 (Камышлов), при ИК-13 (Верхняя Тура), при ИК-10 (Верхнее Дуброво). А в УФИЦ при ИК-6 (Нижний Тагил) находятся осужденные женщины.

Ранее сообщалось о планах открыть исправительный центр на Уктусе – рядом со школами и детскими садами. Это крайне не понравилось местным жителям. Задержанную на "акции протеста" против исправцентра пенсионерку Ирину Фролову суд оштрафовал на 10 тысяч рублей.