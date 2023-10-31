31 Октября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Обжаловать не вышло: штраф жительнице Уктуса за "акцию" против исправцентра вступил в силу

Свердловский областной суд не стал рассматривать апелляционную жалобу на штраф жительнице Уктуса Ирине Фроловой. В инстанции назвали причину.

Напомним, екатеринбуржцы выступают против открытия исправцентра для отбывающих наказание по нетяжким статьям Уголовного кодекса. Люди боятся, что учреждение (а точнее его контингент) повысит криминогенность и поставит под угрозу детей. В конце сентября они устроили на Уктусе импровизированное собрание. Пришедшую на него Фролову "упаковали" в автозак и отвезли в полицию, где составили на нее административный протокол.

Женщине вменили статью 20.2 часть 5 КоАП РФ – "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". 11 октября Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновной пенсионерку, которая является инвалидом по зрению. Ей был назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Заседание суда по делу Ирины Фроловой(2023)|Фото: Накануне.RU

Позже на это решение поступила апелляционная жалоба в Свердловский областной суд. Материалы передали в производство судье накануне, 30 октября. Как сообщается в электронной картотеке, в итоге производство по жалобе было прекращено.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, причина в том, что защитник Фроловой пропустил срок подачи жалобы в суд апелляционной инстанции. Таким образом, решение о штрафе вступило в силу.

"Вступившее в законную силу определение может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции", - добавили в областном суде.

Стоит отметить, что Седьмой кассационный суд находится в Челябинске.

Напомним, в качестве защитника Ирины Фроловой выступал молодой человек, который называл себя "самозанятым юристом".

Заседание суда по делу Ирины Фроловой(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Уктус, жалоба, апелляция, облсуд


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