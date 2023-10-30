30 Октября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жалоба на штраф жительнице Уктуса за "акцию" против исправцентра поступила в суд

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на штраф жительнице Уктуса Ирине Фроловой.

Напомним, екатеринбуржцы выступают против того, чтобы рядом со школами и садиками в их районе открыли исправцентр для отбывающих наказание по нетяжким статьям Уголовного кодекса. Люди боятся, что учреждение (а точнее его контингент) повысит криминогенность и поставит под угрозу детей.

В конце сентября они устроили импровизированное собрание. Пришедшую на него Фролову "упаковали" в автозак и отвезли в полицию. Правоохранители составили в отношении нее административный протокол. Пенсионерке вменили статью 20.2 часть 5 КоАП РФ — "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". Сама она тогда заявила, что ей "стыдно за полицейских".

Заседание суда по делу Ирины Фроловой(2023)|Фото: Накануне.RU

11 октября Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновной пенсионерку, которая является инвалидом по зрению. Ей был назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Как сообщается в электронной картотеке Свердловского облсуда, на это решение поступила апелляционная жалоба. Материалы были переданы в производство судье Наталие Красновой сегодня, 30 октября. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Сама Ирина Фролова признавалась, что назначенный штраф для нее "целая пенсия".

Теги: Уктус, штраф, апелляция, облсуд


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