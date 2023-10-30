Жалоба на штраф жительнице Уктуса за "акцию" против исправцентра поступила в суд

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на штраф жительнице Уктуса Ирине Фроловой.

Напомним, екатеринбуржцы выступают против того, чтобы рядом со школами и садиками в их районе открыли исправцентр для отбывающих наказание по нетяжким статьям Уголовного кодекса. Люди боятся, что учреждение (а точнее его контингент) повысит криминогенность и поставит под угрозу детей.

В конце сентября они устроили импровизированное собрание. Пришедшую на него Фролову "упаковали" в автозак и отвезли в полицию. Правоохранители составили в отношении нее административный протокол. Пенсионерке вменили статью 20.2 часть 5 КоАП РФ — "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". Сама она тогда заявила, что ей "стыдно за полицейских".

11 октября Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновной пенсионерку, которая является инвалидом по зрению. Ей был назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Как сообщается в электронной картотеке Свердловского облсуда, на это решение поступила апелляционная жалоба. Материалы были переданы в производство судье Наталие Красновой сегодня, 30 октября. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Сама Ирина Фролова признавалась, что назначенный штраф для нее "целая пенсия".