В Брюсселе зреет недовольство Урсулой фон дер Ляйен: "Она ведет себя как королева"

17 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика За рубежом
Фото: br.rfi.fr

В Брюсселе зреет недовольство Урсулой фон дер Ляйен: "Она ведет себя как королева"

В Брюсселе растет недовольство усилением личного влияния главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В частных беседах дипломаты и чиновники жалуются, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей и лишает правительства ЕС возможности принимать решения, управляя союзом от лица 27 стран – в действительности – лишь с помощью небольшой группы советников.

Критика сильно возросла после ее незапланированного визита в Израиль в минувшие выходные, пишет Politico. Часть дипломатов в гневе, поскольку глава ЕК во время визита в Тель-Авив выразила соболезнования по жертвам атак ХАМАС, но не передала призывы европейских лидеров к Израилю соблюдать международное право в секторе Газа.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель даже осмелился выступить с редким публичным упреком в адрес своего босса. Фон дер Ляйен, по его словам, не имеет права представлять взгляды ЕС на внешнюю политику, которые обычно согласовываются между странами-членами.

Натали Луазо, европейский депутат от Франции раскритиковала фон дер Ляйен в X (бывший Twitter): "Я не понимаю, какое отношение президент комиссии имеет к внешней политике, которая не является ее ответственностью".

"Она все чаще ведет себя как королева", - заявил еще один европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Теги: брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, критика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети