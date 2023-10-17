В Брюсселе зреет недовольство Урсулой фон дер Ляйен: "Она ведет себя как королева"

В Брюсселе растет недовольство усилением личного влияния главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В частных беседах дипломаты и чиновники жалуются, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей и лишает правительства ЕС возможности принимать решения, управляя союзом от лица 27 стран – в действительности – лишь с помощью небольшой группы советников.

Критика сильно возросла после ее незапланированного визита в Израиль в минувшие выходные, пишет Politico. Часть дипломатов в гневе, поскольку глава ЕК во время визита в Тель-Авив выразила соболезнования по жертвам атак ХАМАС, но не передала призывы европейских лидеров к Израилю соблюдать международное право в секторе Газа.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель даже осмелился выступить с редким публичным упреком в адрес своего босса. Фон дер Ляйен, по его словам, не имеет права представлять взгляды ЕС на внешнюю политику, которые обычно согласовываются между странами-членами.

Натали Луазо, европейский депутат от Франции раскритиковала фон дер Ляйен в X (бывший Twitter): "Я не понимаю, какое отношение президент комиссии имеет к внешней политике, которая не является ее ответственностью".

"Она все чаще ведет себя как королева", - заявил еще один европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.