Погорельцы из Ноябрьска винят коммунальщиков в пожаре, в котором погибли трое людей

Погорельцы из деревянного дома по ул. Школьная №3 в Ноябрьске, где почти месяц назад во время пожара погибли три человека, винят в случившемся коммунальщиков. Свои претензии к управляющим компаниям люди высказали на личном приеме главы окружного следственного управления СК РФ генералу Андрею Егорову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Заявители признаны потерпевшими по уголовному делу, которое расследуют следователи по факту пожара. По мнению граждан, коммунальщики не оказывали должным образом услуги по содержанию дома и поддержанию его в безопасном состоянии. Руководитель следственного управления пояснил, что в настоящее время по уголовному делу работает следственная группа, которая следственным путем отрабатывает все версии, изучает обстоятельства произошедшего, устанавливает причины и условия, приведшие к трагедии.

В СКР сообщили, что пострадавшие и лишившиеся имущества и жилых помещений граждане, получили ответы на вопросы о возмещении им причиненного пожаром ущерба и приобретении жилья. Каждой пострадавшей семье будут предложены варианты решения по приобретению жилья с учетом права собственности на утраченное при пожаре и иных конкретных обстоятельств.

Напомним, 18 сентября ночной пожар в аварийном деревянном жилом доме в Ноябрьске, по адресу ул. Школьная №3, унес жизни трех человек: женщины и двух детей: шести и трех лет. Когда пожарные прибыли на вызов - в доме уже вовсю полыхала кровля. Ликвидация пожара была объявлена в 3.27. Всего в тушении принимали участие 111 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС.

Дом был признан аварийным. Построили его еще 1989 году. Снести должны только в 2028 году.