Бастрыкин взял на контроль расследование пожара в Ноябрьске, в котором погибли женщина и двое детей

Главе СКР Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе следствия по факту установления обстоятельств пожара, в результате которого погибли дети в ЯНАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данному факту следственными органами СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 и ч.3 ст. 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности и халатность).

Бастрыкин дал поручение руководителю регионального следственного управления доложить о ходе расследования и установленных к настоящему времени обстоятельствах.

Напомним, 18 сентября ночной пожар в аварийном деревянном жилом доме в Ноябрьске, по адресу ул. Школьная №3, унес жизни трех человек: женщины и двух детей: шести и трех лет. Когда пожарные прибыли на вызов - в доме уже вовсю полыхала кровля. Ликвидация пожара была объявлена в 3.27. Всего в тушении принимали участие 111 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС.

Дом был признан аварийным. Построили его еще 1989 году. Снести должны только в 2028 году.