Причиной смертельного пожара в Ноябрьске мог стать поджог

В Ноябрьске мужчине предъявлено обвинение в поджоге дома, в результате которого погибла женщина и двое малолетних детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Обвинения предъявлено по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога". Подозреваемый взят под стражу.

По версии следствия, ночью, 18 сентября, обвиняемый пришел к дому №3 по ул. Школьная и с помощью зажигалки и тряпки поджег лестничные площадки дома. В результате начался пожар, в котором погибли женщина, двое ее малолетних детей и полностью уничтожено жилое здание.

Мотивы подозреваемого не раскрываются.

Напомним, 18 сентября ночной пожар в аварийном деревянном жилом доме в Ноябрьске, по адресу ул. Школьная №3, унес жизни трех человек: женщины и двух детей: шести и трех лет. Когда пожарные прибыли на вызов - в доме уже вовсю полыхала кровля. Ликвидация пожара была объявлена в 3.27. Всего в тушении принимали участие 111 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС.

Дом был признан аварийным. Построили его еще 1989 году. Снести должны только в 2028 году.