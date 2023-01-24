25 Января 2023
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Фото: kremlin.ru

Денис Пушилин оценил предложенный Киевом Минску пакт о ненападении

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал предложенный Киевом Минску пакт о ненападении, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, Пушилин сравнил пакт с Минскими соглашениями.

"Украинский режим настолько привык выдавать для внутренней аудитории аморальность и фарисейство своей политики за героизм и гуманизм, что думает, такое притворство сойдет и в международных отношениях. Разумеется, предложение заключить с Беларусью пакт о ненападении Киев пытается выдать за миролюбие. Но у нас есть пример Минских соглашений. Весь мир убедился после откровений известных политиков - Олланда и Меркель, что договоренности заключались не с целью их выполнить, а чтобы выиграть время и накачать Украину оружием. Ложь – вот имя нынешней квазигосударственной "стратегии" Украины. Об этом стоит помнить всегда, когда речь идет о ее преступной власти и тех, кто за ней стоит", - написал он в своем telegram-канале.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении. При этом, Лукашенко обратил внимание, что Украина продолжает "вооружать боевиков" на границе с Белоруссией, "готовят эту гремучую смесь".

"Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать", - заявил президент Белоруссии.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская группировка войск в Белоруссии не будет участвовать в СВО.

Теги: Денис Пушилин, спецоперация, Белоруссия, пакт о ненападении, Украина



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