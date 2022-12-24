Российская группировка войск в Белоруссии не будет участвовать в СВО – МИД РФ

Группировка российских войск в Белоруссии не предназначена для использования на территории Украины, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. "Задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии", - цитирует Галузина РИА Новости.

Он добавил, что принятие "соответствующих ответных мер остаётся на усмотрении политического и военного руководства" обеих стран.

"При этом постановка вопроса относительно возможности задействования этой группировки в ходе СВО на Украине некорректна", — подчеркнул дипломат.

О том, что группировка на территории Белоруссии не предназначена для участия в СВО, говорят и в Киеве. New York Times опубликовала интервью с главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым. Он заявил, что сейчас нет никаких признаков российского наступления через белорусскую границу. По его словам, присутствие российских войск на территории Белоруссии - это либо рутинные учения, либо отвлекающие маневры.