21 Июля 2022
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Общество В России
Вероника Скворцова, Минздрав, врачи, доктора (2017) | Фото: vademec.ru

Минздрав заявил, что не примет позицию ВОЗ о введении "третьего пола"

Министерство здравоохранения РФ не примет позицию ВОЗ, призывающую признать "третий пол". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

По его словам, сохранение традиционных ценностей является основным приоритетом России.

"Защита материнства и детства, укрепление института брака как союза мужчины и женщины, защита семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение традиционных семейных ценностей являются основными приоритетами государственной политики Российской Федерации, закрепленными в новой редакции Конституции Российской Федерации. Мы, как и медицинская наука, придерживаемся именно такой позиции и отстаиваем ее на всех международных площадках", - заявил Кузнецов.

Напомним, ранее председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил приостановить членство в ВОЗ, учитывая то, что организация продвигает половые извращения. До этого партия "Коммунисты России" также призвала Россию выйти из ВОЗ по причине ее безумства в отношении пола. При этом Минздрав РФ против выхода России из ВОЗ.

Теги: ВОЗ, Минздрав, третий пол



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