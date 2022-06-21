Футболист "Спартака" Рыбус отстранен от игр за сборную Польши из-за выступления в России

Футболист "Спартака" Мацей Рыбус отстранен от игр за сборную Польши из-за выступления в России. Об этом накануне объявил Польский футбольный союз.

В тексте на официальном сайте ведомства отмечается, что наставник национальной команды Чеслав Михневич не будет вызывать Рыбуса в сборную на осенний сбор, и что игрок не поедет с командой на Чемпионат мира-2022 в Катаре "в связи с его нынешним клубным положением".

Отметим, что 11 июня 32-летний Мацей Рыбус на правах свободного агента подписал контракт с московским "Спартаком". Ранее он в течение пяти лет играл за столичный "Локомотив". Поляк с 2018 года женат на россиянке. За сборную Польши Рыбус сыграл 66 матчей, в которых забил 2 гола. Со своей национальной командой он принимал участие на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.