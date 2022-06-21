В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом региона "977"

В Москве с сегодняшнего дня Госавтоинспекция начинает выдавать государственные регистрационные знаки с новым кодом региона – "977", сообщили в УГИБД столицы.

"При этом информируем, что знаки с кодом региона "799" также будут присваиваться - до их полного израсходования", - сообщили в инспекции.

Отметим, что Москва как регион имеет максимальное количество кодов, которые когда-либо присваивались автомобильным номерам. Это 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799.