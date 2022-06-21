Операторы связи вводят плату за сим-карты

21 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
(2005) | Фото: Накануне.ru

Операторы связи вводят плату за сим-карты

Крупнейшие мобильные операторы начали брать плату за сим-карту при заключении контракта на услуги связи. За последние месяцы себестоимость сим-карт для операторов выросла в три с половиной раза из-за того, что им пришлось отказаться от закупок у западных производителей и перейти на китайские сим-карты.

"МегаФон" и его "дочка" Yota уже ввели плату в 50 руб. за сим-карту, рассказали "Ъ" в компаниях. "Вымпелком" (бренд "билайн") планирует сделать услугу платной с 21 июня, сообщили в компании, стоимость сим-карты также составит 50 руб. МТС сделает то же самое 24 июня, а Tele2 – 1 августа. МТС уже ввёл плату за сим-карты в ряде регионов страны.

Себестоимость одной сим-карты для оператора в июне выросла на 250%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. К сентябрю рост стоимости идентификационного модуля может составить 420%. В России серийно не производят сим-карты: их выгодно делать только в очень больших объёмах, это низкомаржинальный продукт, который окупается только за счёт больших объемов, а российский рынок уже насыщен и заметного роста не показывает.

Теги: Билайн, Мегафон, Yota, Tele2, МТС, сим-карта



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети