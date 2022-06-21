Операторы связи вводят плату за сим-карты

Крупнейшие мобильные операторы начали брать плату за сим-карту при заключении контракта на услуги связи. За последние месяцы себестоимость сим-карт для операторов выросла в три с половиной раза из-за того, что им пришлось отказаться от закупок у западных производителей и перейти на китайские сим-карты.

"МегаФон" и его "дочка" Yota уже ввели плату в 50 руб. за сим-карту, рассказали "Ъ" в компаниях. "Вымпелком" (бренд "билайн") планирует сделать услугу платной с 21 июня, сообщили в компании, стоимость сим-карты также составит 50 руб. МТС сделает то же самое 24 июня, а Tele2 – 1 августа. МТС уже ввёл плату за сим-карты в ряде регионов страны.

Себестоимость одной сим-карты для оператора в июне выросла на 250%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. К сентябрю рост стоимости идентификационного модуля может составить 420%. В России серийно не производят сим-карты: их выгодно делать только в очень больших объёмах, это низкомаржинальный продукт, который окупается только за счёт больших объемов, а российский рынок уже насыщен и заметного роста не показывает.