02 Марта 2022
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Политика В России Украина
Сергей Лавров (2021) | Фото: Накануне.RU

Лавров: Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие

Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной.

Также глава МИДа сказал, что Запад сам отказался от диалога по формированию новой архитектуры безопасности. Россия же была готова к нынешним санкциям, впрочем, не ожидала, что они коснутся спортсменов, деятелей культуры и представителей государственных российских СМИ.

Напомним, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет стремиться получить ядерный статус, если не будут соблюдаться положения Будапештского меморандума.

Теги: ядерное оружие, Украина



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